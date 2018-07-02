Вот так сюрприз: Трамп попал на чужую свадьбу и поцеловал невесту (Видео)

Президент США Дональд Трамп случайно оказался на чужой свадьбе, тем самым преподнес молодоженам большой сюрприз. Это произошло в гольф-клубе Trump National Golf Course в Нью-Джерси. Президент США прилетел на вертолете и без предупреждения вошел в зал, где проходила церемония. Для молодоженов он стал желанным гостем, на видео гости и супруги кричат «мы вас любим». Глава государства взял обещание с одного из гостей заботиться о молодоженах, пожал руку жениху и приобнял невесту, поцеловав ее в щеку. Оказанное девушке внимание вызвало бурные овации присутствующих.