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С начала года в мире погибло 33 журналиста

Пресса
10:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Комитет защиты журналистов представил данные о погибших журналистах с начала 2018 года, всего в мире погибло 33 журналиста, больше всего в Афганистане.

Наибольшее число журналистов в текущем 2018 году было убито на территории Афганистана, сообщает международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), базирующаяся в Нью-Йорке.

Согласно последним данным организации, из 33 журналистов, погибших в нынешнем году в мире, 10 приходится на Афганистан. В Сирии погибли пять представителей СМИ, в США - четыре, в Индии - три. По два погибших журналиста приходятся за этот период на Колумбию, Израиль и палестинские территории, Мексику, Йемен, по одному представителю СМИ были убиты в Бразилии, Никарагуа и Словакии.

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Все по теме:

Новости мира, Committee to Protect Journalists, Афганистан, Журналисты, Комитет защиты журналистов, Сирия.
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