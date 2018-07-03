Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В США еще раз напомнили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Крыма Украине
В США еще раз напомнили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Крыма Украине
Новости: Геращенко: Украина готова рассмотреть предложение по обмену Вышинского
Геращенко: Украина готова рассмотреть предложение по обмену Вышинского
Новости: Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Цензура в КНДР: Снимки, которые запретили показывать миру (Фото)
Цензура в КНДР: Снимки, которые запретили показывать миру (Фото)
X

Помпео встретится с Ким Чен Ыном 5 июля

Майкл Помпео и Ким Чен Ын
06:57 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Помпео отправится 5 июля в КНДР и встретится с Ким Чен Ыном.

Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Пхеньян 5 июля, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими должностными лицами. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Госсекретарь Помпео 5 июля отправится в КНДР и встретится с северокорейским лидером и его командой", — отметила она.

Сандерс также проинформировала о "продолжающейся важной работе по денуклеаризации Корейского полуострова". По ее словам, контакты между США и КНДР продолжаются на разных уровнях. Вашингтон считает, что на этих переговорах наблюдается прогресс. "Эти переговоры продолжают развиваться. В детали я вдаваться не буду, но могу сказать, что продолжает наблюдаться прогресс", — заявила Сара Сандерс, комментируя проблематику денуклеаризации Корейского полуострова и диалог США с КНДР.

Госсекретарь посетит Пхеньян с целью продолжить консультации по денуклеаризации полуострова, а также закрепить прогресс, достигнутый в Сингапуре президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнула уже руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Майкл Помпео, Сара Сандерс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Гравитационную бомбу испытывают в США Трамп: ОПЕК манипулирует мировыми рынками нефти Болтон: КНДР может провести денуклеаризиацию за год

Последние новости

Ибрагимович прокомментировал переход ЛеБрона в Лейкерс Михайлюка С 2016 года контракт с ВСУ подписали 8 тыс жителей Днепропетровской области Хозяева собак показали интересные моменты из жизни своих питомцев (Фото)
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
04 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
05 Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку
Новости сегодня
07:10 Форвард "Шахтера" попал в число претендентов на награду Golden Boy-2018
07:10 Знаменательные события в истории: 3 июля 2018 года
07:08 Гороскоп на сегодня, 03 июля 2018: все знаки зодиака
06:50 Курс валют на утро 3 июля
06:39 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС
В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС
Новости: СМИ: США может признать элитные войска Ирана террористической организацией
США может признать КСИР террористической организацией
Новости: "Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
Новости: Рецепт дня: запеканка из летних овощей
Рецепт дня: запеканка из летних овощей
Добавить комментарий
0