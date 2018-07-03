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Трамп хочет пообщаться с Путиным наедине

Дональд Трамп и Владимир Путин
08:05 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В начале встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп планирует пообщаться с российским коллегой с глазу на глаз.

Президент США Дональд Трамп планирует в самом начале своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки переговорить с ним один на один. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту. По его данным, глава Белого дома хочет сначала лично поговорить с главой российского государства без присутствия помощников и других членов делегаций.

Такой же формат переговоров Д. Трамп предпочел во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце, отмечает телеканал. Как напоминают журналисты, Д. Трамп и Ким Чен Ын тогда около часа общались сначала один на один в присутствии лишь переводчиков. Только затем к ним присоединились остальные члены делегаций двух стран.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Хельсинки.
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