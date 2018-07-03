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Помпео совершит деловой тур

Майк Помпео
10:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Маршрут деловой поездки госсекретаря США Майка Помпео проляжет через КНДР, Японию, Вьетнам, ОАЭ в Брюссель.

Госдепартамент США анонсировал деловые поездки госсекретаря Майка Помпео в КНДР, Японию, Вьетнам, ОАЭ и Брюссель.

"Госсекретарь Помпео посетит Пхеньян 5-7 июля для продолжения консультаций и осуществления дальнейшего прогресса, достигнутого президентом Трампом и лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре", - говорится в распространенном сообщении госдепа. Отмечается, что 7-8 июля в Токио госсекретарь "встретится с японским и южнокорейским лидерами, чтобы обсудить общую приверженность окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, а также другие двусторонние и региональные вопросы". Затем 8-9 июля М.Помпео посетит Ханой, где проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Вьетнама, на которых он также обсудит денуклеаризацию Корейского полуострова и "другие двусторонние и региональные вопросы".

С 9 по 10 июля госсекретарь будет находиться в Абу-Даби, чтобы встретиться с лидерами ОАЭ и "обсудить пути дальнейшего укрепления отношений США и ОАЭ и продвижение сотрудничества в области безопасности и экономики". М.Помпео также будет сопровождать президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе 10-12 июля, где страны-члены НАТО обсудят увеличение расходов на оборону и усилия альянса в борьбе с терроризмом. Кроме того, госсекретарь примет участие в энергетическом Совете США-ЕС.

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Новости мира, Госсекретарь, Майк Помпео, Маршрут, Поездка, США.
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