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В США не хотят публично обозначать сроки денуклеаризации Северной Кореи

Госдеп США
06:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: США не хотят публично обозначать возможные сроки денуклеаризации КНДР.

Американское внешнеполитическое ведомство не считает полезным публичное обозначение возможных сроков свертывания ядерных программ КНДР. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы не считаем, что публичное объявление о приверженности графику (денуклеаризации КНДР) полезно, но мы чрезвычайно откровенны и ясны насчет своих ожиданий в переговорах с северокорейцами", — сказала дипломат. Ее просили пояснить, почему госсекретарь США Майкл Помпео, который 5 июля отправляется с визитом в Пхеньян, не рассуждает на публике о вероятных сроках денуклеаризации КНДР в отличие от помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее Вашингтон признавал, что хотел бы добиться ликвидации ядерных и ракетных программ Пхеньяна к следующим президентским выборам в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Однако Болтон в минувшее воскресенье в эфире телекомпании CBS утверждал, что власти КНДР вместе с США могут свернуть свою ядерную, химическую и биологическую программы в течение одного года.

Комментируя во вторник эту тему на регулярном брифинге для журналистов, начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт отметила, что внешнеполитическое ведомство не намерено "вдаваться во все детали относительно дискуссий" с Пхеньяном. "Что же касается графика, то я знаю, что некоторые лица обозначают графики. Мы не собираемся обозначать график решения данного вопроса", — подчеркнула Науэрт.

Она рассказала, что будет сопровождать Помпео в ходе предстоящего визита в столицу КНДР. Кроме того, глава американской дипломатии берет с собой в эту поездку шесть корреспондентов из числа аккредитованных при Госдепартаменте, добавила Науэрт.

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Новости мира, Госдеп США, Денуклеаризация, КНДР.
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