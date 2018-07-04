Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
Новости: Рева: За границей работает более 3 миллиона украинцев
Рева: За границей работает более 3 миллиона украинцев
Новости: Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
Новости: Трансгендер из Испании впервые может стать Мисс-Вселенной
Трансгендер из Испании впервые может стать Мисс-Вселенной
X

Белый дом: США не будут "свиньей-копилкой" для всего мира

Белый дом
07:32 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Дональд Трамп заявит на саммите НАТО, США не будут "свиньей-копилкой" для всего мира.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе заявит, что США больше не будут “свиньей-копилкой” для всего мира. С такими словами выступил во вторник перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

“Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить”, — ответил представитель Белого дома на вопрос, о чем американский лидер будет говорить на саммите.

Как сообщалось, хотя Испания и тратит менее 2% своего ВВП на военные расходы, Мадрид эффективно расходует средства на участие в миссиях НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа с критикой размера военных расходов союзника по альянсу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, НАТО, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп разослал письма членам НАТО Помпео встретится с Ким Чен Ыном 5 июля США может признать КСИР террористической организацией

Последние новости

Смех до слез: крутая подборка смешных картинок со всей Сети Льюис Тан из Marvel может сыграть Найтвинга для DC Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Сегодня читают
01 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
02 "Реал" готов отпустить Роналду в "Ювентус": названа цена
03 Колумбия - Англия 1:1 (3:4 по пенальти)
04 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
05 Упавшие на Землю метеориты оказались частями пяти "мега-астероидов"
Новости сегодня
08:39 Арум назвал будущих соперников Ломаченко
08:37 Стало известного, в какой больнице находится политзаключенный Клых
08:36 Стало известно, когда выйдет фильм "Я, ты, он, она" с Надеждой Дорофеевой
08:28 Впервые в истории мэром столицы Туниса стала женщина
08:26 Внесенные в черный список пользователи Facebook были временно разблокированы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Массовое отравление детей на Киевщине: стало известно о состоянии пострадавших
Массовое отравление детей на Киевщине: подробности
Новости: СМИ: Сын главаря террористической группировки ИГИЛ ликвидирован в Сирии
СМИ: Сын главаря ИГИЛ ликвидирован в Сирии
Новости: Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Новости: Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой
Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой
Добавить комментарий
0