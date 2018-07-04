Белый дом: США не будут "свиньей-копилкой" для всего мира

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе заявит, что США больше не будут “свиньей-копилкой” для всего мира. С такими словами выступил во вторник перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

“Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить”, — ответил представитель Белого дома на вопрос, о чем американский лидер будет говорить на саммите.

Как сообщалось, хотя Испания и тратит менее 2% своего ВВП на военные расходы, Мадрид эффективно расходует средства на участие в миссиях НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа с критикой размера военных расходов союзника по альянсу.