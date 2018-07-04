Сегодня американской независимости исполняется 242 года!

Сегодня в США отмечают День независимости. Этот праздник отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов. Интересно, что сам документ был составлен двумя днями ранее - 2 июля, а в этот день представители 13-ти штатов на Втором Континентальном Конгрессе приняли Декларацию о независимости, в которой впервые колонии именовались «Соединенными Штатами Америки» и провозглашались самостоятельным государством.