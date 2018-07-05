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Трамп призвал ОПЕК снизить цены на топливо

Дональд Трамп
05:38 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Американский президент Дональд Трамп потребовал от Организации стран-экспортеров нефти немедленно снизить цены на топливо.

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на топливо.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае, они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги. Это должно быть двустороннее взаимодействие. Снизьте цены прямо сейчас!", - заявил Трамп.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании мировыми рынками нефти и потребовал прекратить эти манипуляции.

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Новости мира, Бензин, Дональд Трамп, ОПЕК, Цены на топливо.
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