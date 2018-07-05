День независимости в США: женщина забралась на Статую Свободы (Видео)

По меньшей мере, восемь человек, в том числе чернокожая женщина, которая залезла на Статую Свободы в День Независимости США, провели громкую акцию протеста против миграционной политики нынешней администрации. Полиция и спасательные службы до сих пор пытаются снять ее с монумента, сообщает центральный американский телеканал CNN. "Женщина залезла на постамент Статуи Свободы, еще семь человек были арестованы на Острове Свободы (где расположен монумент, который считается одним из символов США – ред.). Все они, как сообщается, являются участниками акции протеста", - подтвердили источники в правоохранительных органах. Имя и возраст чернокожей активистки не называется, однако известно, что она связана с группой "Rise and Resist". Организатор этой группы подтвердил телеканалу, что акция протеста действительно планировалась. Активисты держали в руках лозунги, которые призывали расформировать иммиграционную и таможенную полицию США. Однако, по словам инициатора акции, женщина залезла на подножие Статуи Свободы без ведома других протестующих. Правоохранители и спасатели ведут переговоры с женщиной. Остров Свободы полностью эвакуирован от посетителей. Как известно, в среду, 4 июля, отмечается День независимости США.