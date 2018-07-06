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Президент США принял отставку скандального руководителя агенства

Скотт Прюитт
07:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В США подал в отставку скандальный глава Агентства по охране окружающей среды.

Глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт, которого американские СМИ обвиняли в расточительстве бюджета, уволился со своей должности.

Дональд Трамп принял его отставку, написал президент США в своем Twitter.

 

"Я принял отставку Скотта Прюитта с должности председателя Агентства по охране окружающей среды. В агентстве Скотт сделал большую работу, и я всегда буду благодарен ему за это", - написал президент.

 С понедельника исполнять обязанности руководителя ведомства, входящий в состав федерального правительства, заместитель Прюитта Эндрю Уилер.

Скотта Прюитта обвиняли в огромных растратах на собственную безопасность, первоклассные рейсы и аренду жилья для своей любимой. Против него вели несколько расследований.

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Новости мира, Дональд Трамп, Скотт Прюитт, США.
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