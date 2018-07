Президент США принял отставку скандального руководителя агенства

Глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт, которого американские СМИ обвиняли в расточительстве бюджета, уволился со своей должности.

Дональд Трамп принял его отставку, написал президент США в своем Twitter.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.