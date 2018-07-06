Американские пошлины на китайские товары вступают в силу

В США в пятницу вступает в силу введение 25%-ных пошлин на товары, импортируемые из Китая. Общая стоимость пошлин оценивается в 34 млрд. долларов, передает Reuters.

По мнению Вашингтона, "китайские предприятия присваивают себе американскую интеллектуальную собственность и технологии, а также Пекин применяет нечестные торговые практики".

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд. долларов в год. В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 марта подписал распоряжение, согласно которому офис торгового представителя США и министерство финансов должны были представить план введения новых тарифов и пошлин на товары из Китая.