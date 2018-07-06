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СМИ рассекретили подарок лидеру КНДР от Госсекретаря США и Трампа

Майк Помпео и Ким Чен Ын
12:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Майк Помпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man и письмо от Дональда Трампа.

Госсекретарь США Майк Помпео взял с собой в КНДР в качестве подарка лидеру страны диск с песней Элтона Джона Rocket Man ("Человек-ракета"), сообщает в пятницу южнокорейская газета "Чосон ильбо".

Издание отмечает, что также М.Помпео привез Ким Чен Ыну еще один "подарок" - письмо от президента США Дональда Трампа.

Источники газеты в Вашингтоне рассказали, что подарки отражают ожидания Д.Трампа того, что Ким Чен Ын выполнит обещания, данные в ходе саммита КНДР-США в Сингапуре.

"Диск Rocket Man стал предметом обсуждения на обеде Трампа и Кима. Ким упомянул, что Трамп называл его "человек-ракета", когда в прошлом году была высокая напряженность (между странами - ред)", - рассказал источник.

"Трамп тогда спросил, знает ли Ким песню, и Ким сказал "нет", - отметил источник.

Газета отмечает, что перед поездкой М.Помпео в Пекин Д.Трамп вспомнил о разговоре и сказал госсекретарю взять диск с песней для Ким Чен Ына. Также, сообщает газета, он написал на диске письмо и подписал его.

М.Помпео прибыл с двухдневным визитом в Пхеньян в пятницу. Это его третья поездка в Северную Корею.

Историческая встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. В ходе нее был подписан документ, в котором, в частности, обозначено обязательство КНДР провести денуклеаризацию.

Д.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой", выступая на Генассамблее ООН в сентябре 2017. В своей речи президент США также назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой, выполняющим самоубийственную миссию". Тогда же в сентябре Д.Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой" в Twitter.

Песня Rocket Man была выпущена Э.Джоном в 1972 году, она входила в список "500 величайших песен всех времен" Rolling Stone. Песня была написана поэтом-песенником Берни Топином, который, как считается, вдохновлялся рассказом Rocket Man ("Космонавт") Рэя Брэдбери.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, США.
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