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В США отреагировали на отказ украинскому омбудсмену во встрече с Сенцовым

Олег Сенцов
19:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: США шокированы отказом Москвы пустить к Сенцову украинского омбудсмена.

Официальный Вашингтон выразил крайне негативное отношение к повторному отказу российской власти украинскому омбудсмену в доступе к заключенному Олегу Сенцову и другим политзаключенным с Украины, которых незаконно удерживают в РФ.

Об этом заявил в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Гарри Кемиэн, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты шокированы тем, что Россия снова отказала в запросе украинскому омбудсмену на посещение ряда незаконно заключенных в России украинцев, в том числе крымского кинорежиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку", - заявил представитель США.

Он также напомнил, что 2 июля оккупационные власти в Крыму заявили о намерении присудить ещё один четырехлетний срок лишения Владимиру Балуху в ответ на голодовку, в которой он находится свыше 100 дней.

"Мы снова выражаем наше беспокойство по поводу возобновления в Крыму практики карательного психиатрического заключения", - отметил Кемиэн. В этой связи он заметил, что последней жертвой такого преследования стал крымскотатарский блоггер Нариман Мемедеминов, которого 29 июня заставили пройти 20-дневную процедуру психиатрической "оценки" на основе безосновательных обвинений в терроризме.

"Мы в очередной раз призываем Российскую Федерацию освободить свыше 60 украинцев, которых она несправедливо приговорила к заключению, положить конец кампании против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств на полуострове и прекратить оккупацию Крыма", - заявил представитель США.

Он также заметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ и не признают аннексию Крыма. "Крымские санкции останутся действующими, пока Россия не вернёт Украине полный контроль над полуостровом. Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши санкции, связанные с Минскими соглашениями против России, останутся, пока РФ полностью не выполнит свои обязательства", - заявил представитель США.

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Новости мира, Гарри Кемиен, ОБСЕ, Олег Сенцов, Политзаключенные.
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