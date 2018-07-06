В Вашингтоне рассказали почему Трамп хочет встретиться с Путиным

Официальный Вашингтон считает, что запланированный на 16 июля в Хельсинки саммит между президентами США и России отвечает интересам нацбезопасности США и поможет снять напряженность в отношениях между странами.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман во время телефонного брифинга, стенограмму которого Госдепартамент обнародовал в пятницу.

"Президент (Трамп – ред.) хочет этой встречи в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях. Президент надеется, что встреча поможет уменьшить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит ситуацию с миром и безопасностью во всем мире, поскольку нельзя решить проблемы, если не говорить о них", - отметил американский дипломат.

Он также выразил позицию Белого дома о том, что лучшие отношения с Россией пойдут на пользу как Вашингтону, так и Москве. "Но мяч в действительности находится на поле россиян", - отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен продолжить политику привлечения России к ответственности из-за ее разрушительной деятельности.

"Приоритет президента – защита американского народа и интересов Америки, в том числе наших союзников и партнеров. Мы вступаем (в переговоры – ред.) с широко открытыми глазами, но покой всегда нуждается в усилиях", - заметил Хантсман.