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США обеспокоены притеснением СМИ в оккупированных регионах Украины

США - Украина
20:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ZN.ua

Новости мира: Притеснения СМИ в Крыму и на Донбассе: США выступили с заявлением о действиях РФ.

Вашингтон обеспокоен в связи с ухудшением условий для работы средств массовой информации на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса, а также в самой Российской Федерации.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гэрри Кэмиен, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты обеспокоены ухудшением условий для журналистов и независимых СМИ в районах Украины, которые находятся под контролем сил, руководимых Россией", - сказал представитель США.

Он отметил, что в оккупированном РФ Крыму все независимые новостные агентства вынуждены были покинуть полуостров. "Все, кто публично выражает протест против этой оккупации, подвергаются судебному преследованию и лишению свободы", - подчеркнул американский дипломат.

Кроме того, он негативно оценивает стремление российских властей подорвать свободу выражения мнений внутри страны. "Мы осуждаем попытки российского правительства подавить инакомыслие и усилить слежку в интернете, а также контроль над Сетью под предлогом угрозы национальной безопасности", - заявил представитель США.

Он также выразил обеспокоенность в связи с блокированием в России программы коммуникаций Telegram и введением других "лишних ограничений" в социальных сетях.

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Новости мира, Гэрри Кэмиен, Донбасс, ОБСЕ, Оккупированный Крым, Россия.
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