США обеспокоены притеснением СМИ в оккупированных регионах Украины

Вашингтон обеспокоен в связи с ухудшением условий для работы средств массовой информации на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса, а также в самой Российской Федерации.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гэрри Кэмиен, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты обеспокоены ухудшением условий для журналистов и независимых СМИ в районах Украины, которые находятся под контролем сил, руководимых Россией", - сказал представитель США.

Он отметил, что в оккупированном РФ Крыму все независимые новостные агентства вынуждены были покинуть полуостров. "Все, кто публично выражает протест против этой оккупации, подвергаются судебному преследованию и лишению свободы", - подчеркнул американский дипломат.

Кроме того, он негативно оценивает стремление российских властей подорвать свободу выражения мнений внутри страны. "Мы осуждаем попытки российского правительства подавить инакомыслие и усилить слежку в интернете, а также контроль над Сетью под предлогом угрозы национальной безопасности", - заявил представитель США.

Он также выразил обеспокоенность в связи с блокированием в России программы коммуникаций Telegram и введением других "лишних ограничений" в социальных сетях.