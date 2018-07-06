США одобряют принятие Украиной закона о нацбезопасности

США приветствуют принятый Верховной Радой Украины и подписанный президентом Петром Порошенко закон о национальной безопасности Украины, сообщила официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия Вооруженных сил Украины с НАТО", - сказано в заявлении Х.Нойерт на официальном сайте Госдепа США в пятницу.

Отмечается, что имплементация данного закона, в том числе введение парламентского контроля над сектором безопасности и новый закон о Службе безопасности Украины, углубит евроинтеграцию Украины.

"Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в сфере обороны и безопасности Украины, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность", - сказано в заявлении представителя Госдепартамента США.

"Как сообщалось, 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой законопроект №8068 о национальной безопасности Украины, который определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, а также определяет в числе фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО.

Верховная Рада приняла данный закон во втором чтении и в целом 21 июня.

Закон предусматривает, что министром обороны Украины и его заместителями будут назначаться гражданские лица.

Служба безопасности Украины данным законом определена как государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность. К полномочиям СБУ относятся противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры. СБУ также будет заниматься охраной государственной тайны.

Верховная Рада поручила Службе безопасности Украины в течение 6 месяцев после вступления в силу этого документа разработать законопроект о внесении изменений в закон об СБУ, подать его президенту для внесения на рассмотрение парламента.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а в части назначения гражданских лиц министром обороны и его заместителями, он вступает в силу с 1 января 2019 года. Еще ряд положений закона вступают в силу с 1 января 2021 года.