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В США опасаются за жизнь Манафорта

Пол Манафорт
10:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Политического консультанта Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния для гарантирования полной безопасности.

Пола Манафорта держат в одиночной тюремной камере 23 часа в сутки, чтобы гарантировать его безопасность. Об этом рассказал его адвокат Кевин Даунинг, передает "Украинская правда" со ссылкой на издание "New York magazine".

"Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния, чтобы гарантировать его безопасность. Он заперт в своей камере по крайней мере 23 часа в сутки (за исключением визитов его адвокатов)", - написал защитник в судебных документах, поданных на этой неделе .

В представлении Даунинг отмечает, что Манафорт не может адекватно подготовиться к двум будущим судам, пока будет заключен в одиночной камере.

Кроме того, адвокаты Манафорта заявляют, что обвинения в его давлении на свидетелей "не столь плохие", потому что они не включали угроз физического насилия. Поэтому они просят освободить Манафорта из тюрьмы.

В то же время прокуроры от стороны спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера отмечают, что попытка Манафорта повлиять на свидетелей является "не меньшим вредом для системы правосудия, когда она осуществляется с помощью скрытого коррумпированного убеждения, чем через открытое насилие".

По их словам, Манафорт не заслуживает специального обращения, поскольку ограничения, с которыми он сталкивается, "являются общими для обвиняемых, заключенных до судебного заседания".

Пол Манафорт провел свою первую ночь в VIP-камере

15 июня в США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

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Новости мира, Одиночная камера, Охрана, Пол Манафорт, Тюрьма, Штат Вирджиния.
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