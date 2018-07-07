Вашингтон резко отреагировал на ограничение Россией деятельности американских СМИ

Официальный Вашингтон резко отреагировал и осудил введение законодательных ограничений в России против американских медиа "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также намерения российских властей признать журналистов этих изданий "иностранными агентами".

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость СМИ. Мы осуждаем выборочное преследование Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) и Голос Америки (VOA) по российскому закону о СМИ - "иностранные агенты", - отмечается в документе.

В Госдепе подчеркнули, что "Радио Свобода" и "Голос Америки" остаются единственными СМИ, в отношении которых были введены ограничения в соответствии с этим законом, и это лишь "усиливает предыдущие ограничения касательно их вещания в России".

В заявлении также отмечается, что 3 июля Государственная дума сделала очередной шаг к принятию законодательства, которое расширяет возможности определения "иностранного агента" не только на СМИ, но и на отдельных лиц, которые принимают участие в создании материалов. "Этот законопроект мог бы предоставить российскому правительству новый инструмент для преследования независимых журналистов и блогеров за их деятельность", - отмечается в заявлении.

В связи с этим США вновь призвали правительство РФ следовать своим обязательствам по Хельсинкскому Заключительному акту и Международному пакту о гражданских и политических правах относительно уважения реализации основных свобод в России, включая свободу выражения мнений.