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Трамп верит, что Ким Чен Ын выполнит свое обещание

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
00:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Трамп уверен, что КНДР выполнит договоренности по денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что, несмотря на сложный характер последних переговоров госсекретаря Майка Помпео в Пхеньяне, северокорейская сторона выполнит договоренности, достигнутые на саммите в Сингапуре.

Такое убеждение глава Белого дома выразил в понедельник на официальной Тwitter-странице.

"Я уверен, что Ким Чен Ын будет выполнять договоренности, которые мы подписали, и что более важно, уважать наше рукопожатие. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи", - отметил американский президент.

В то же время он выразил обеспокоенность, что Китай может оказать отрицательное влияние на соглашение из-за позиции США в вопросах торговли. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что надеется на конструктивный подход.

Как сообщалось, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. Тогда было подписано заявление, которое подтвердило намерения Северной Кореи избавиться от ядерного оружия.

В конце прошлой недели государственный секретарь США Майк Помпео находился с визитом в Пхеньяне для переговоров по практической реализации договоренностей. В КНДР заявили, что диалог с Соединенными Штатами огорчает северокорейскую сторону из-за "одностороннего давления" со стороны США.

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Новости мира, Денуклеаризация, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР.
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