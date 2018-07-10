Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Иранская турфирма попала под санкции США из-за работы с террористами

Минфин США
08:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: США внесли иранскую турфирму в список санкций, связанную с поставками оружия сирийским террористам.

Министерство финансов США ввело санкции против иранской туристической компании Mahan Travel and Tourism Sdn Bhd, зарегистрированной в Малайзии, из-за финансовых операций, связанных с доставкой оружия и боевиков в Сирию.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, обнародованном в понедельник, передает корреспондент.

"Офис контроля за внешними активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против компании Mahan Travel and Tourism Sdn Bhd, зарегистрированной в Малайзии как агентство по продажам, из-за активности, которая осуществлялась от имени иранской авиакомпании Mahan Air", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что авиакомпания Mahan Air еще раньше была включена в список санкций США, связанных с террористической деятельностью.

"Mahan Air осуществляет регулярные рейсы в Сирию для поддержки режима Асада, а также доставки оружия, иностранных наемников и иранских боевиков, которые сеют насилие и беспорядки во всем регионе", - заявил по этому поводу министр финансов США Стивен Мнучин.

В этой связи глава минфина предупредил другие компании и страны о необходимости воздержаться от сотрудничества с Mahan Air и разорвать все существующие контракты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Иран, Минфин США, Санкции, Сирия, США, Терроризм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп: США выплачивают до 90% взносов в НАТО Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом Трамп рассказал, сколько раз Иран провоцировал ВМС США

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0