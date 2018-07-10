Иранская турфирма попала под санкции США из-за работы с террористами

Министерство финансов США ввело санкции против иранской туристической компании Mahan Travel and Tourism Sdn Bhd, зарегистрированной в Малайзии, из-за финансовых операций, связанных с доставкой оружия и боевиков в Сирию.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, обнародованном в понедельник, передает корреспондент.

"Офис контроля за внешними активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против компании Mahan Travel and Tourism Sdn Bhd, зарегистрированной в Малайзии как агентство по продажам, из-за активности, которая осуществлялась от имени иранской авиакомпании Mahan Air", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что авиакомпания Mahan Air еще раньше была включена в список санкций США, связанных с террористической деятельностью.

"Mahan Air осуществляет регулярные рейсы в Сирию для поддержки режима Асада, а также доставки оружия, иностранных наемников и иранских боевиков, которые сеют насилие и беспорядки во всем регионе", - заявил по этому поводу министр финансов США Стивен Мнучин.

В этой связи глава минфина предупредил другие компании и страны о необходимости воздержаться от сотрудничества с Mahan Air и разорвать все существующие контракты.