В США рассмотрят проект резолюции, осуждающей РФ за оккупацию Крыма

В Сенате Соединенных Штатов Америки (США) представлен проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки Российской Федерации (РФ) оккупировать украинский Крым, сообщила пресс-служба Посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендез и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", - говорится в сообщении.

В документе представлены осуждения незаконной попытки РФ аннексировать украинский Крым.

"В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма", - отметили в посольстве.

Кроме того, в резолюции осуждается нарушения прав человека в Крыму. Документ подчеркивает правовую ответственность РФ за эти преступления в течение незаконной аннексии полуострова.

Также сенаторы призывают правительство США продолжать применять политику санкций в отношении РФ. Политики приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.