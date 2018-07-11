Тороговая война: США готовит новую волну повышения тарифов на товары из Китая

Администрация Белого дома подготовила очередную волну повышения тарифов на импортируемую в США продукцию из Китая, которая еще больше обостряет противостояние между двумя странами.

Об этом сообщило во вторник центральное американское издание Politico.

"Администрация Трампа подготовила список товаров, импортируемых из Китая на сумму $200 млрд, которые попадут под 10-процентные тарифы, усугубляя и так напряженную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира", - говорится в сообщении.

Высокопоставленные чиновники в администрации заявили, что офис торгового представителя США обнародует список новых тарифов позже. Таким образом, США усиливают давление после того, как на прошлой неделе был введен 25-процентный тариф на китайские товары на сумму $34 млрд.

Китай тогда отреагировал немедленно, введя дополнительные тарифы на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, на сою, хлопок, рис, сорго, говядину, свинину, молочные продукты, орехи и другую продукцию.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп отдал распоряжение торговым представителям подготовить список китайских товаров на общую сумму $200 млрд, для введения 10-процентных тарифов после того, как Пекин обещал отреагировать в ответ на действия администрации США.