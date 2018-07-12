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США грозят санкциями участникам "Северного потока-2"

Госдеп США
04:20 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Соединенные Штаты могут ввести санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2".

Компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут подпасть под американские санкции. Об этом агентству Reuters в среду заявил представитель Госдепартамента.

"Мы ясно дали понять, что компании, работающие в этом российском секторе по экспорту энергоносителей через газопровод, вовлечены в деятельность, которая подвержена риску санкций", — указал собеседник агентства.

Он также утверждал, что газопровод "подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины".

Как сообщалось, правительство Норвегии не намерено выражать любой позиции по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом Норвежскому телеграфному бюро заявила в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг.

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Новости мира, Госдеп США, Санкции, Северный поток-2, США.
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