США грозят санкциями участникам "Северного потока-2"

Компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут подпасть под американские санкции. Об этом агентству Reuters в среду заявил представитель Госдепартамента.

"Мы ясно дали понять, что компании, работающие в этом российском секторе по экспорту энергоносителей через газопровод, вовлечены в деятельность, которая подвержена риску санкций", — указал собеседник агентства.

Он также утверждал, что газопровод "подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины".

Как сообщалось, правительство Норвегии не намерено выражать любой позиции по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом Норвежскому телеграфному бюро заявила в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг.