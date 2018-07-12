В США одобрили резолюцию о поддержке НАТО

Нижняя палата американского Конгресса в среду утвердила большинством голосов резолюцию в поддержку НАТО и европейских стран на фоне российской агрессии и других вызовов.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США на своей официальной странице в Facebook.

"Палата представителей Конгресса США принял двухпартийную резолюцию о поддержке Соединенными Штатами стран Восточной Европы и НАТО", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

В документе осуждается "очевидное, масштабное и продолжающееся нарушение" Российской Федерацией Хельсинкских принципов суверенитета и территориальной целостности Украины. Резолюция также поддерживает сохранение санкций, введенных США против РФ в связи с попыткой оккупации Крыма – до восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Кроме того, отмечается необходимость продолжения санкций против России, которые требуют полного выполнения ею Минских договоренностей.

В то же время, законодатели поддержали и поощрили демократические устремления народов региона, в том числе Украины, Грузии и Молдовы.