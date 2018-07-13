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Трамп приветствует данные об увеличении расходов НАТО на оборону

Дональд Трамп
03:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: По инициативе американского лидера в прошлом году члены НАТО приняли решение начать разработку национальных планов по инвестициям в оборону.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что позитивно оценивает второй день саммита НАТО в Брюсселе, на котором обсуждалось увеличение расходов на оборону альянса за последние полтора года.

"Сегодня был успешный день на саммите НАТО! Страны-члены внесли дополнительные миллиарды долларов с тех пор, как я был избран на должность президента США. Прекрасный настрой!", - написал американский лидер в своем Twitter.

Д.Трамп в последние дни много критиковал партнеров по НАТО за недостаточные взносы на общую оборону. 

Несмотря на эту критику, Д.Трамп в четверг заявил, что участники саммита НАТО, завершившегося в четверг в бельгийской столице, согласились увеличить оборонные расходы "до невиданного ранее уровня".

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "все члены НАТО договорились, что они будут еще больше делать в этом направлении".

"И, как я уже говорил, с тех пор, как президент Трамп был здесь в прошлый раз, мы смогли собрать дополнительно $41 млрд", - отметил генсек альянса.

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Новости мира, Дональд Трамп, НАТО, Оборона, США.
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