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Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными

Дональд Трамп и Владимир Путин
19:38 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Трамп на переговорах с Путиным собирается поставить вопрос вмешательстве России в американские выборы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет говорить на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки (Финляндия), о нераспространении ядерного оружия. Об этом американский лидер сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Я буду встречаться с президентом Путиным в понедельник ... Мы с президентом Путиным будем говорить о ряде дел: Украине, Сирии, будем говорить о других регионах Среднего Востока. Я буду говорить о нераспространении ядерного оружия", - отметил Трамп. Он добавил, что США и Россия обладают значительным ядерным арсеналом, который постоянно обновляется обеими странами.

"И это очень плохая политика. У нас нет выбора, но мы мощно большие, и они очень большие, и поэтому я буду говорить о нераспространении ядерного оружия", - сказал Трамп.

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Он поставил Соединенные Штаты на первое место по ядерному арсеналу, Россию - на второе, а Китай - на третье. "И все мы будем говорить об этом. Как по мне, это стало бы огромным достижением, если бы мы могли сделать что-то с ядерным нераспространением. И мы будем говорить о других вещах. Я знаю, что вы спросите, будем ли мы говорить о вмешательстве в выборы, и я поставлю этот вопрос", - сказал Трамп. В этой связи он выразил надежду, что у США будут хорошие отношения с Россией.

"Я думаю, что премьер-министр (Тереза Мэй) согласилась бы, если бы у нас были хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами, это было бы хорошим делом, а не плохим. И надеюсь, что это произойдет", - подчеркнул президент США. Отдельно Трамп выразил недовольство заявлениями, что он якобы "любит Россию". "Я люблю Соединенные Штаты, но я бы хотел объясниться с Россией, Китаем и другими странами", - подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Путиным. "Я не еду туда с большими ожиданиями, но мы, может, выйдем с очень неожиданными результатами, но отношения очень важны", - подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает президента РФ Владимира Путина соперником, но не врагом.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США.
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