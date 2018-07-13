Трамп жестко раскритиковал Германию за "Северный поток - 2"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.

Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Вы спросили о трубопроводе. По-моему, это трагедия. Я считаю, что это ужасный поступок, который был сделан, когда вы кормите миллиардами и миллиардами долларов, главным образом из Германии, но и из других стран..., казну России в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы был мир во всем мире", - заявил Трамп.

"Я считаю, что это ужасный поступок, который делает Германия. Я считаю, что это ужасная ошибка, и поскольку мне нравится Ангела, я был очень открытым и говорил об этом... Я думаю, что это ужасное дело, что у вас есть трубопровод, который тянется из России. И я верю, что Германия будет получать 50-60% или, я даже слышал, 70% их энергии из России", - добавил президент.

В этой связи он подчеркнул: "Как вы можете работать во имя мира и работать с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной. Я не думаю, что это хорошо. Вы не работаете, исходя из силы, всей вашей силы. Я думаю, что это очень плохо для Германии и немецкого народа, и я не думаю, что это очень хорошо для НАТО ".

Как сообщалось ранее, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.