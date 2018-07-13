США обвиняет 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы
Новости мира: Коллегия присяжных заседателей США вынесла решение о предъявлении обвинения 12 сотрудникам российского ГРУ по делу о вмешательстве в выборы 2016 года.
По словам генпрокурора США, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, через которых документы публиковались, на самом деле были проектами российской разведки.
По словам гепрокурора США, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации. По словам Розенстайна, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, через которых документы публиковались, на самом деле были созданы обвиняемыми.
В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. В Минобороны РФ обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ пока не комментируют.
Президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что Россия была необычайна успешной в подрыве политического ландшафта Соединенных Штатов благодаря вмешательству в выборы 2016 года.