Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

США обвиняет 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы

США обвиняет 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы
21:06 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Коллегия присяжных заседателей США вынесла решение о предъявлении обвинения 12 сотрудникам российского ГРУ по делу о вмешательстве в выборы 2016 года.

По словам генпрокурора США, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, через которых документы публиковались, на самом деле были проектами российской разведки.

По словам гепрокурора США, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации. По словам Розенстайна, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, через которых документы публиковались, на самом деле были созданы обвиняемыми.

В НАТО представили доклад о вмешательстве в выборы
В НАТО представили доклад о вмешательстве в выборы Читать полностью

В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. В Минобороны РФ обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ пока не комментируют.

Президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что Россия была необычайна успешной в подрыве политического ландшафта Соединенных Штатов благодаря вмешательству в выборы 2016 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вмешательство, Выборы США, Дональд Трамп, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп прилетел в Лондон поиграть в гольф В США одобрили резолюцию о поддержке НАТО США грозят санкциями участникам "Северного потока-2"

Последние новости

Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри "Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
03:34 Снимки моделей плейбоя до и после макияжа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0