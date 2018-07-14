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McDonald's прекратил продажи салатов в 3 тысячах ресторанов из-за отравления

Салат
14:36 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не будет продавать салаты примерно в 3 тысячах своих заведений из-за случаев массового отравления.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекратила продажу салатов в примерно 3 тысячах своих заведений в 14 штатах США после случаев массового отравления. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Ранее власти штатов Иллинойс и Айова объявили, что расследуют случаи заражения местных жителей циклоспорозом. Часть из них, предположительно, имела место после посещения ресторанов McDonald’s. 90 человек заболели с середины мая в Иллинойсе, 15 — в Айове с конца июня. Предварительное расследование выявило связь недуга с употреблением в пищу салатов из McDonald’s.

Как отмечает издание, McDonald’s заявил, что “в целях предосторожности” решил изъять салаты из меню примерно 3 тысяч ресторанов в 14 штатах США. Речь идет о заведениях, сотрудничающих с той же фирмой-поставщиком, которая доставляла салаты в рестораны сети в Айове и Иллинойсе. Ее названия в McDonald’s не уточняют.

Массовое отравление салатом в США: есть погибшие, почти 200 человек отравились

Временный запрет на продажу салатов затронул часть ресторанов сети, расположенных в указанных двух штатах, а также в Висконсине, Кентукки, Миннесоте, Мичигане, Монтане, Небраске, Огайо и др. McDonald’s сообщила, что сотрудничает с властями, расследующими случаи отравления, и намерена в ближайшее время сменить поставщика салатов.

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Новости мира, McDonald’s, Отравление в США, Прекращение продажы, Салат, Сеть ресторанов быстрого питания.
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