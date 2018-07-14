Вмешательство в выборы президента США: Трамп обвинил Обаму в бездействии

Президент США Дональд Трамп считает, что вмешательство в выборы, в котором накануне обвинили 12 россиян, имело место во время президентства Барака Обамы.

Об этом он написал в Twitter.

"То, что вы слышали о 12 россиян вчера, произошло во времена администрации Обамы, а не администрации Трампа. Почему они (администрация Обамы – ред.) не сделали что-то с этим, особенно если, как говорилось, президент Обама был соответственно проинформирован ФБР в сентябре, до выборов?" - написал Трамп.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что хакерская атака 12 сотрудников ГРУ не повлияла на итоги голосования на выборах президента в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, в США выдвинули официальные обвинения против 12 граждан России, которые работают в ГРУ, в последовательном вмешательстве в выборы 2016 года в США путем хакерских атак и взломов, направленных против штаба демократов.

В то же время, как заявил по этому поводу заместитель генерального прокурора Род Розенстайн, в сговоре не фигурируют граждане США и нет подтверждений, что это изменило подсчет голосов или результаты выборов.

Обвинительный акт был объявлен Министерством юстиции в то время, когда президент США находится в европейском турне и готовится к встрече с Путиным в понедельник в Хельсинки.