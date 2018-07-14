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Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена

Белый дом
17:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Между тем, это противоречит результатам исследования ООН, согласно которым, в бедности живут примерно 12% американцев.

Белый дом распространил доклад, согласно которому война с бедностью, которая была начата в США более полувека назад, "практически завершена".

Доклад подготовлен Советом экономических консультантов при президенте США. По его данным, с 1961 года уровень бедности сократился на 90% и что лишь 3% американцев ныне живут ниже уровня бедности, передает Голос Америки.

Доклад рекомендует, чтобы все работоспособные совершеннолетние получатели федеральной помощи были обязаны работать, что "позволит улучшить их жизнь и, в тоже время, привьет уважение к значению и благородству труда".

Выводы доклада противоречат результатам исследования ООН, опубликованном в июне. Согласно ООН, в бедности живут примерно 12% американцев и что в США наблюдается наиболее значительный – среди индустриально развитых стран – разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными жителями.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому получатели федеральной помощи, в том числе льготных медицинских страховок и продовольственных пособий, обязаны работать.

В четырех штатах – Кентукки, Индиане, Арканзасе и Нью-Гэмпшире – начали разрабатывать соответствующие программы, однако в Кентукки этот проект был заблокирован решением суда.

В июне Палата представителей приняла законопроект, который также предусматривает обязательное привлечение к труду получателей федеральной помощи, однако маловероятно, что он будет поддержан Сенатом.

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Новости мира, Бедность, Белый дом, ООН, Черта бедности.
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