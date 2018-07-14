Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить

Если президент США Дональд Трамп не готов привлечь российского лидера Владимира Путина к ответственности, саммит в Хельсинки нужно отменить.

С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн после того, как министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против 12 россиян за вмешательство в президентские выборы в 2016 году, передает Голос Америки.

"Президент Трамп должен быть готов противостоять Путину с позиции силы и показать, что тот заплатит высокую цену за продолжение агрессии против США и мировых демократий. Если президент Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит в Хельсинки нужно отменить", - отметил сенатор.

Маккейн высоко оценил работу американских разведчиков и правоохранителей, которым удалось собрать мощную доказательную базу перед провозглашением этих обвинений.

"Сегодняшние обвинения являются результатом тяжелой работы американских правоохранителей и разведчиков, которые посвящают свою жизнь привлечению к правосудию тех, кто хочет нам навредить. Эти обвинения дополняют доказательную базу существования развитого плана Владимира Путина по нападению на выборы 2016 года, направленного на то, чтобы посеять хаос и раздор между избирателями в США и разрушить веру в нашу демократию", - говорится в заявлении сенатора.

Маккейн также подчеркнул, что администрация США и Конгресс предпринимают недостаточно действий в сфере киберзащиты систем голосования и сдерживания дестабилизации.