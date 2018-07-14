Разведка США заявляет о масштабной кибератаке со стороны России

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил об угрозе масштабной атаки на системы США, сказав, что электронная инфраструктура страны "в буквальном смысле страдает от нападения".

Он также отметил, что худшим нарушителем является Россия, сообщает Голос Америки со ссылкой на СВЅ News.

Во время своего выступления в аналитическом центре Hudson Institute, Коутс использовал формулировку бывшего директора ЦРУ Джорджа Тенета, который за месяцы перед террористическим нападением 11 сентября 2001 года предупредил, что "индикаторы опасности засветились красным".

"Мы теперь находимся в этой ситуации, почти через два десятилетия (после нападений 2001 года - ред.) и я хочу сказать, что индикаторы опасности вновь засветились красным". Он отметил, что агрессоры направляют свои действия против различных целей, включая предприятия, правительственные учреждения местного и федерального уровней, научные организации и финансовый сектор, а также объекты инфраструктуры.

"Все эти разрозненные действия производятся с единственной целью, - заявил чиновник, - воспользоваться открытостю Америки, чтобы разрушить наши долгосрочные конкурентные преимущества".

Коутс отметил, что Россия беспрекословно, действует наиболее агрессивно среди иностранных сил и продолжает действия по причинению вреда демократии, хотя интенсивность этих действий сократилась по сравнению с 2016 годом.

"Мы все еще не видим того уровня вмешательства в выборы в отдельных штатах и в базу данных избирателей, как раньше, - заявил он. – Однако, осознаем, что мы всего за пару "кликов" от повторения ситуации".

Коутс отметил значительные угрозы со стороны России.

"Я убежден, что наступило критическое время", - заявил он.

С каждым днем усиливаются кибератаки из России, Китая, Северной Кореи и Ирана, сообщил чиновник.

У китайского правительства наиболее способные хакеры, заявил Коутс. Однако, Пекин больше сосредоточен на краже информации и прогрессе в сфере технологий, в то время, как Москву интересует отделение США от союзников и нанесение вреда демократии.