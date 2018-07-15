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Трамп заявил, что намерен бороться за пост президента США в 2020 году

Дональд Трамп
06:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Действующий президент США Дональд Трамп намерен пойти на второй срок в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что намерен в 2020 г. баллотироваться в президенты США.

"Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2020 г.

На вопрос о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Д.Трамп ответил отрицательно.

"Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата", - сказал Д.Трамп.

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Новости мира, Выборы, Дональд Трамп, Политика, Президент США, США.
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