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Трамп заявил, что намерен бороться за пост президента США в 2020 году
06:45 Сегодня Телеграф
Новости мира: Действующий президент США Дональд Трамп намерен пойти на второй срок в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что намерен в 2020 г. баллотироваться в президенты США.
"Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2020 г.
На вопрос о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Д.Трамп ответил отрицательно.
"Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата", - сказал Д.Трамп.
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