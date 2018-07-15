Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с президентом России Владимиром Путиным завтра в Хельсинки.

Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает "Голос Америки".

"Я отправляюсь туда с невысокими ожиданиями. У меня нет больших ожиданий", - отметил Трамп.

Он отказался рассказать о том, каких целей хочет достичь на первом саммите с Путиным, но обещал, что "ничего плохого" от этой встречи не будет.

"Думаю, что встречаться – это хорошо. Я верю во встречи. Я верю, что встреча с председателем Кимом (северокорейским лидером Ким Чен Ыном) была хорошим делом. Думаю, что встречи с председателем КНР (Си Цзиньпином) были очень хорошим делом. Я считаю, что это очень хорошо. Встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей – я в них верю. Ничего плохого от этого не будет, а, возможно, будет что-то хорошее", – сказал Трамп.