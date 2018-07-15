Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
Новости: Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Новости: Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
X

Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Дональд Трамп
18:17 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дональ Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от завтрашней встречи с Путиным в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с президентом России Владимиром Путиным завтра в Хельсинки.

Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает "Голос Америки".

"Я отправляюсь туда с невысокими ожиданиями. У меня нет больших ожиданий", - отметил Трамп.

Он отказался рассказать о том, каких целей хочет достичь на первом саммите с Путиным, но обещал, что "ничего плохого" от этой встречи не будет.

"Думаю, что встречаться – это хорошо. Я верю во встречи. Я верю, что встреча с председателем Кимом (северокорейским лидером Ким Чен Ыном) была хорошим делом. Думаю, что встречи с председателем КНР (Си Цзиньпином) были очень хорошим делом. Я считаю, что это очень хорошо. Встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей – я в них верю. Ничего плохого от этого не будет, а, возможно, будет что-то хорошее", – сказал Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена Вмешательство в выборы президента США: Трамп обвинил Обаму в бездействии McDonald's прекратил продажи салатов в 3 тысячах ресторанов из-за отравления

Последние новости

Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей Эта девушка превращает свои губы в произведение искусства (Фото) "Львов" укрепился двумя новичками
Сегодня читают
01 Франция 4:2 Хорватия: события матча
02 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
04 Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
05 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
Новости сегодня
20:54 В мини-приюте Харькова лопатой порубили всех котят
20:43 Как меняется внешность мужчины после сбривания бороды (Фото)
20:31 Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"
20:15 Авто с иностранцами вылетело из моста на Львовщине
20:14 Назван лучший игрок финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Новости: Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов
Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0