Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"

Президент США Дональд Трамп, который со вторника находится в европейском турне и готовится к встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным, назвал ЕС "недругом" вместе с Китаем и Россией.

Об этом он рассказал в интервью CBS в воскресенье.

"Я думаю, у нас много недругов. Считаю, что Европейский Союз является недругом (foe – англ.) из-за того, что они делают в торговле. Теперь вы бы и не подумали на Европейский Союз, но они являются недругом", - заметил Трамп.

Так же он назвал "недругами" Китай и Россию. Однако акцентировал, что относится с уважением к руководству этих стран.

"Я уважаю лидеров этих стран, но относительно торговли они действительно используют нас, и многие из этих стран являются членами НАТО, к тому же они не платят свои счета", - отметил президент США.