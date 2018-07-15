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Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США

Дональд Трамп
23:48 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Трамп прогнозирует критику со стороны СМИ и демократов по итогам встречи с Путиным.

Дональд Трамп прогнозирует критику со стороны американских СМИ и Демократической партии по результатам его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля независимо от ее результатов.

Об этом президент США написал на странице в Twitter.

"К сожалению, как бы удачно я ни проявил себя на саммите, даже если бы мне отдали великий город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией за многие годы, меня все равно раскритикуют за то, что я был недостаточно хорош и мне должны были выдать еще и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Также Трамп назвал многие новостные медиа "врагами общества", а все демократы, по его словам, знают "как противодействовать и мешать".

"Поэтому в нашей стране столько ненависти и разногласий, но однажды она исцелится", - написал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с президентом России Владимиром Путиным завтра в Хельсинки.

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Новости мира, Демократическая партия, Дональд Трамп, СМИ, Хельсинки.
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