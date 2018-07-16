Выборы 2016: ФБР будет работать над экстрадицией 12-ти офицеров ГРУ

Федеральное бюро расследований и посольство США в России будут работать над экстрадицией 12 офицеров ГРУ РФ, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в эфире телеканала NBC, передает Украинская правда.

При этом дипломат не уверен в том, что глава Белого дома Дональд Трамп поднимет этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Хельсинки.

"Я не знаю, спросит он или нет. Это может быть частью повестки дня, частью их двусторонней встречи. Посмотрим", - сказал посол.

Трамп прокомментировал обвинения в адрес 12 офицеров ГРУ относительно вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. На вопрос, намерен ли он просить у Путина их экстрадиции, президент США заявил: "Я не думал об этом".

"Возможно. ... Но, разумеется, я буду спрашивать его об этом. Но опять-таки, это было во времена администрации Обамы. Что бы они ни делали, это было при администрации Обамы", - заявил президент США.

Отметим, у РФ и США нет договоренностей об экстрадиции, поэтому маловероятно, что Москва выдаст США подозреваемых для судебного преследования.

Вместо того, чтобы осудить РФ за хакерские атаки на серверы Демократической партии США, Трамп возложил ответственность на своих политических оппонентов - Национальный комитет Демократической партии (НКДП), что те не предприняли адекватных мер для защиты своих компьютерных систем, как это сделал комитет Республиканской партии.

"Я слышал, что они (хакеры - ред.) также пытались сломать Национальный комитет Республиканской партии. Но у нас была более эффективная защита. Мне говорили об этом несколько человек. У нас была эффективная защита, поэтому они не смогли сломать", - отметил Трамп.

В свою очередь советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в интервью каналу ABC заявил, что было бы "глупо" со стороны Трампа попросить Путина выдать обвиняемых офицеров, поскольку это то, что "он не может сделать с российским законом", пишет "Голос Америки".

Ранее Болтон заявил, что "трудно поверить", что Путин ничего не знал о вмешательстве офицеров российской разведки в президентские выборы в США в 2016-м.

"Посмотрим, что он (Путин - ред.) скажет теперь, после обвинений в адрес агентов ГРУ, которые, очевидно, является частью российского государства", - заявил Болтон.

Напомним, встреча лидеров США и РФ запланирована на 13:00 16 июля в Президентском дворце в Хельсинки.