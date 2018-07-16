Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму
Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму
Новости: Победа Франции на ЧМ-2018: Полиция Парижа сообщает о столкновениях с хулиганами
В Париже произошли столкновения между полицией и хулиганами
Новости: Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости: "Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
"Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
X

Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму

Джон Хантсман
05:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Хантсман сомневается, что президент США согласится изменить свою позицию по Крыму.

Посол США в РФ Джон Хантсман в воскресенье заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли изменит свою позицию по присоединению Крыма к РФ.

"Я думаю, очень маловероятно, что Д.Трамп каким-либо образом изменит свою позицию по поводу Крыма", - сказал Дж.Хантсман в интервью телеканалу Эн-Би-Си.

Дж.Хантсман также отметил, что не знает, какие результаты принесет грядущая встреча Д.Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Мы не знаем, что получится в результате этой встречи", - сказал посол США в РФ журналистам, отметив, что на саммите состоится "подробный разговор о том, в каких областях мы сможем найти частично совпадающие или общие интересы".

Кроме того, Дж.Хантсман заявил, что не уверен в том, будет ли Д.Трамп поднимать в ходе встречи с российским лидером вопрос о возможной экстрадиции 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках.

"Я не знаю, будет ли он поднимать этот вопрос. Это может быть частью повестки переговоров, а может быть и частью двусторонней встречи лидеров. Время покажет. Этот вопрос стал актуальным лишь в пятницу, он очень новый", - сказал Дж.Хантсман.

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Встреча лидеров РФ и США состоится 16 июля в Хельсинки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Джон Хантсман, Дональд Трамп, Оккупированный Крым, Хельсинки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

США отмечают усиление киберугроз со стороны России Трамп заявил, что намерен бороться за пост президента США в 2020 году Разведка США заявляет о масштабной кибератаке со стороны России

Последние новости

Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07) Гороскоп на сегодня, 16 июля 2018: все знаки зодиака СМИ: сотрудники ГРУ были причастны к отравлению Скрипалей
Сегодня читают
01 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
02 Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал, что "Новичок" был во флаконе от духов
03 Деми Мур высмеяла брак с Брюсом Уиллисом
04 Новый клуб Ярмоленко побил трансферный рекорд
05 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
Новости сегодня
08:28 У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина
08:18 Орбита Земли засорена обломками ракет и спутников
08:11 За летний сезон в Украине утонули уже 70 человек
08:07 Американская певица случайно обнажила грудь на сцене
08:01 И смех, и слезы: женщины, которые не знают меры в гламуре
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Карабах: Пашинян приказал войскам быть готовыми к провокациям
Карабах: Пашинян приказал войскам быть бдительными
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Рецепт дня: брауни с темным шоколадом
Рецепт дня: брауни с темным шоколадом
Добавить комментарий
0