Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму

Посол США в РФ Джон Хантсман в воскресенье заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли изменит свою позицию по присоединению Крыма к РФ.

"Я думаю, очень маловероятно, что Д.Трамп каким-либо образом изменит свою позицию по поводу Крыма", - сказал Дж.Хантсман в интервью телеканалу Эн-Би-Си.

Дж.Хантсман также отметил, что не знает, какие результаты принесет грядущая встреча Д.Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Мы не знаем, что получится в результате этой встречи", - сказал посол США в РФ журналистам, отметив, что на саммите состоится "подробный разговор о том, в каких областях мы сможем найти частично совпадающие или общие интересы".

Кроме того, Дж.Хантсман заявил, что не уверен в том, будет ли Д.Трамп поднимать в ходе встречи с российским лидером вопрос о возможной экстрадиции 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках.

"Я не знаю, будет ли он поднимать этот вопрос. Это может быть частью повестки переговоров, а может быть и частью двусторонней встречи лидеров. Время покажет. Этот вопрос стал актуальным лишь в пятницу, он очень новый", - сказал Дж.Хантсман.

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Встреча лидеров РФ и США состоится 16 июля в Хельсинки.