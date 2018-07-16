В Новом Орлеане ягуар смог выбраться из клетки зоопарка: Шесть животных убито
Новости мира: В зоопарке Нового Орлеана ягуар сбежал на "охоту".
Cбежавший из вольера в зоопарке в американском Новом Орлеане ягуар убил шесть животных и еще трех ранил. Люди не пострадали.
Как сообщает агентство BBC, инцидент произошел в субботу утром. Трехлетний самец по кличке Валерио нашел брешь в крыше вольера и через нее выбрался наружу.
Примерно через час хищника удалось усыпить и вернуть в клетку, но за это время он успел задрать четыре альпаки, страуса эму и лису. Еще один альпака и две лисы ранены.
"Сотрудники отреагировали немедленно. Ветеринары приготовили транквилизаторы и выстрелили в ягуара капсулой с успокоительным. Он заснул через несколько минут", - говорится в заявлении зоопарка.
"Безопасность наших гостей, сотрудников, волонтеров и животных - наш приоритет номер один. Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и стараемся выяснить, как это произошло, чтобы подобное не повторилось", - обещает администрация.