Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"

Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что это хорошее начало для всех.

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Д.Трамп в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое последовало за встречей тет-а-тет между президентами.

Переговоры российского и американского лидеров один на один продолжались дольше запланированного времени.