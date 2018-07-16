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Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"

Дональд Трамп и Владимир Путин
16:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась дольше запланированного — два часа и 10 минут.

Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что это хорошее начало для всех.

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Д.Трамп в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое последовало за встречей тет-а-тет между президентами.

Россия нуждается в США больше, чем США в России

Переговоры российского и американского лидеров один на один продолжались дольше запланированного времени.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры, РФ, США.
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