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Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"
16:58 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась дольше запланированного — два часа и 10 минут.
Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что это хорошее начало для всех.
"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Д.Трамп в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое последовало за встречей тет-а-тет между президентами.
Россия нуждается в США больше, чем США в России
Переговоры российского и американского лидеров один на один продолжались дольше запланированного времени.
Telegraf.com.ua