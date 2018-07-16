Трамп хочет сотрудничать с Путиным в Сирии

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным сотрудничать с Россией в вопросе сирийского урегулирования для установления мира в регионе.

С соответствующими заявлениями выступили оба лидера в Хельсинки по результатам двусторонней встречи, прошедшей в понедельник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Как мы уже давно говорили, кризис в Сирии является сложной темой. Сотрудничество между нашими двумя странами имеет потенциал для сохранения сотен тысяч жизней", - отметил Трамп.

Он добавил, что сейчас нужно обеспечить, в том числе, гуманитарную помощь жителям Сирии.

"Я также четко заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану воспользоваться нашей успешной кампанией против ИГИЛ. Мы просто уничтожили ИГИЛ в этом регионе", - отметил президент США.

Кроме того, он подчеркнул, что и США, и Россия общались с израильской стороной по урегулирования ситуации в регионе, достижению мира, а также роли Ирана в сирийском конфликте.

Президент России Путин, со своей стороны, отметил, что "установление мира" в Сирии может стать первым примером "успешной совместной работы".