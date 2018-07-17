Трамп: Россия готова сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что Российская Федерация собирается сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом президент США сказал в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия) на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Мы также обсудили одну из самых критических проблем, с которой сталкивается человечество - ядерное нераспространение", - заявил Трамп.

В этой связи президент США сообщил, что рассказал российскому президенту о своей встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, касавшейся ядерного разоружения Корейского полуострова.

"И после сегодняшнего дня я очень уверен, что президент Путин и Россия очень сильно хотят покончить с этой проблемой, собираются сотрудничать с нами, и я ценю это обязательство", - сказал Трамп.

Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия передала США свои предложения по сотрудничеству в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения.

«Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье, тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и тематика размещения оружия в космосе, - сказал Путин.

Как сообщалось, 16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки (Финляндия) для ведения переговоров. Трамп в начале встречи назвал хорошим делом возможность поладить с Россией.

Американский президент подчеркнул, США и РФ - два крупных ядерных государства, и это не является хорошо для мира. В свою очередь, президент РФ заявил о необходимости подробно обсудить двусторонние отношения.