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В США обвинили в шпионаже 29-летнюю россиянку

Минюст США
01:16 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Россиянка официально не раскрывала властям США, как того требует закон, тот факт, что она действует в качестве агента российского правительства.

В Вашингтоне по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

"29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля", - говорится в сообщении.

В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

По данным следствия, с 2015 года и до, предположительно, февраля 2017 года Бутина работала по указанию "высокопоставленного чиновника российского правительства, который был членом законодательного органа, а затем стал высокопоставленным сотрудников российского ЦБ".

Этот человек находится под санкциями Минфина США с апреля 2018 года. Задержанная совершила несколько поездок в США из России, а затем переехала в США по студенческой визе, сказано в документах Минюста США.

В них также говорится, что россиянка "осуществляла свою деятельность, официально не раскрывая тот факт, что она действует в качестве агента российского правительства, как того требует закон".

В понедельник, 16 июля, россиянка впервые предстала перед судьей в окружном суде по округу Колумбия и останется под стражей до слушаний 18 июля.

Напомним, на прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки 12 сотрудникам российского ГРУ выдвинули обвинения в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.

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Новости мира, Мария Бутина, Минюст США, Россия, Шпионаж.
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