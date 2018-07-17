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Вице-президент США: Трамп всегда будет ставить Америку превыше всего

Майк Пенс
05:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Саммит в Хельсинки показал, что Трамп всегда будет ставить превыше всего процветание и безопасность США, заявляет вице-президент Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным показала всему миру стремление Д.Трампа всегда ставить на первое место интересы США.

"Разногласия между нашими странами (США и Россией - Ред.) обсуждались всесторонне, и весь мир и весь американский народ увидели, что президент Дональд Трамп всегда будет ставить процветание и безопасность Америки на первое место", - сказал М.Пенс, выступая в понедельник в министерстве торговли США.

"Сегодня президент Трамп добился того, что он описывал как прямой, открытый и продуктивный диалог с президентом Путиным в Хельсинки. И как сказал президент, это был конструктивный день, и это было только началом", - добавил он.

Между тем, многие американские конгрессмены раскритиковали высказывания президента США на пресс-конференции с В.Путиным в Хельсинки.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Майк Пенс, Хельсинки.
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