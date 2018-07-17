Республиканская партия раскритиковала Трампа за излишнюю веру Путину

Заявление президента США Дональда Трампа о недоверии выводам собственной разведки относительно вмешательства РФ в президентские выборы, а также то, что он больше верит словам президента России Путина, вызвало резкое негодование не только в лагере демократов, но и среди республиканцев.

Свою реакцию на это в понедельник выразили несколько влиятельных однопартийцев главы Белого дома, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нет сомнений, что Россия вмешивалась в наши выборы и продолжает свои попытки подорвать демократию у нас и во всем мире. Это не просто выводы американского разведывательного сообщества, но и Комитета по вопросам разведки Палаты представителей", - заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

По его словам, президент должен признать, что Россия не является союзником Соединенных Штатов.

"Не существует моральной эквивалентности между США и Россией, которая остается враждебной для наших основных ценностей и идеалов. Соединенные Штаты должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы привлечь Россию к ответственности и положить конец ее коварным нападениям на демократию", - подчеркнул влиятельный конгрессмен.

Его критика была не единственной среди однопартийцев, которые раскритиковали позицию Трампа в Хельсинки. Председатель комитета Сената по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн в этой связи подчеркнул, что Трамп "не смог защитить то, что делает нас (американцев – ред.) теми, кем мы есть – республикой свободных людей, преданных делу свободы как в стране, так и за рубежом".

Бывший спикер Палаты Представителей, республиканец Ньют Гингрич, который был давним поклонником Трампа, назвал "самой большой ошибкой" заявление нынешнего главы Белого дома, что он верит больше Путину чем американской разведке.

"Президент Трамп должен разъяснить свои заявления, которые он сделал в Хельсинки, о нашей системе разведки и Путине. Это самая серьезная ошибка в его президентстве, которая должна быть исправлена немедленно", - написал бывший влиятельный конгрессмен в своем Twitter.

Как сообщал Укринформ, в понедельник, во время итоговой пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным, президенту Трампу задали прямой вопрос, кому он верит относительно вмешательства в выборы – разведке США или России?

"У меня есть (слово – ред.) президента Путина, он сказал, что это не Россия. Я скажу так: я не вижу причин, почему бы это могла быть она (Россия – ред.)", - отметил президент США. Он подчеркнул, что Путин был "очень твердым и убедительным в отрицании причастности РФ".

Напомним, за два дня до встречи президентов США и России Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против конкретных 12-ти сотрудников ГРУ ГШ России в причастности к вмешательству в выборы президента США.