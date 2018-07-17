США пожаловались во ВТО на ЕС из-за ответных пошлин

Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Китай, Европейский Союз, Канаду, Мексику и Турцию из-за ответных пошлин на американские товары.

Торговый представитель США в ВТО Роберт Лайтхайзер заявил, что ответные импортные пошлины данных стран на американскую продукцию, составляющие 28,5 млрд. долл., нарушают правила организации, передает Голос Америки.

Белый дом утверждает, что пошлины на алюминий и сталь оправданы соображениями национальной безопасности, но ответные ввозные пошлины таковыми не являются.

"Вместо того, чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили принять ответные пошлины, цель которых наказать американских рабочих, фермеров и компании", - заявил Лайтхайзер.

Министерство экономики Мексики заявило, что будет отстаивать свое решение в ВТО.

"Покупки США мексиканской стали и алюминия не несут собой угрозы национальной безопасности этой стране", - говорится в заявлении.