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США пожаловались во ВТО на ЕС из-за ответных пошлин

ВТО
09:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Белый дом утверждает, что пошлины на алюминий и сталь оправданы соображениями национальной безопасности.

Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Китай, Европейский Союз, Канаду, Мексику и Турцию из-за ответных пошлин на американские товары.

Торговый представитель США в ВТО Роберт Лайтхайзер заявил, что ответные импортные пошлины данных стран на американскую продукцию, составляющие 28,5 млрд. долл., нарушают правила организации, передает Голос Америки.

Белый дом утверждает, что пошлины на алюминий и сталь оправданы соображениями национальной безопасности, но ответные ввозные пошлины таковыми не являются.

"Вместо того, чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили принять ответные пошлины, цель которых наказать американских рабочих, фермеров и компании", - заявил Лайтхайзер.

Министерство экономики Мексики заявило, что будет отстаивать свое решение в ВТО.

"Покупки США мексиканской стали и алюминия не несут собой угрозы национальной безопасности этой стране", - говорится в заявлении.

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Новости мира, ВТО, ЕС, Пошлины, Пошлины ЕС, Пошлины США, США, Торговые войны.
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