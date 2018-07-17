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СМИ: Трамп проигнорировал советы Белого дома перед встречей с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
11:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с Путиным.

В администрации США надеялись, что президент США Дональд Трамп займет более жесткую позицию на встрече с президентом России Владимиром Путиным, однако Д.Трамп их ожидания не оправдал, пишет газета The Washington Post.

Перед встречей Д.Трампа с В.Путиным американскому лидеру предоставили около 100 страниц материалов, которые, как предполагалось, помогут президенту выработать жесткую позицию по России, но он проигнорировал большинство из этих материалов, рассказал источник газеты. Собеседник издания отметил, что высказывания Д.Трампа на саммите "очень противоречили плану", составленному изначально в американской администрации.

Еще один источник рассказал, что "все вокруг Трампа" призывали президента занять жесткую позицию в диалоге с Путиным, но Д.Трамп принимал решения "по ходу действия".

В то же время, высокопоставленный чиновник из Белого дома усомнился в том, что президент действовал единолично, отметив, что у Д.Трампа в рамках подготовки к саммиту было несколько встреч с высокопоставленными чиновниками из администрации.

Источник в Белом доме рассказал, что большую часть выходных перед встречей с российским президентом Д.Трамп провел, "ворча" из-за выдвижения обвинений против 12 сотрудников российской разведки за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. По словам источника, Д.Трамп предполагал, что время для выдвижения обвинений было выбрано специально, чтобы навредить ему в политическом плане и помешать переговорам в Хельсинки.

Еще один источник при этом рассказал, что Д.Трамп был за то, что обвинения были выдвинуты перед встречей с В.Путиным, так это давало ему возможность лично обсудить эту тему с российским президентом.

Дипломатические источники рассказали газете, что перед встречей Д.Трампа с В.Путиным сотрудники Белого дома неоднократно заверяли европейских союзников США в том, что им не стоит волноваться из-за встречи. Они рассказывали, что между Д.Трампом и В.Путиным не будет сделок и секретных договоренностей, которые могут подорвать баланс сил в Европе.

Вместе с этим, источник газеты в Европе заявил, что на обещания советников Д.Трампа положиться сложно, так как "эти люди не контролируют то, что происходит в реальности".

Встреча Д.Трампа и В.Путина прошла в Хельсинки 16 июля.

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Новости мира, Владимир Путин, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп, Критика Трампа, РФ, США.
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