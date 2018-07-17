Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В центре Киева проведут следственный эксперимент по "делу Майдана"
В центре Киева проведут следственный эксперимент по "делу Майдана"
Новости: В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
Новости: "Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
"Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
Новости: Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
X

Демократы США решили усилить санкции против РФ

Сенат США
11:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Сенате США инициируют усиление санкций для России после саммита Трампа и Путина в Хельсинки.

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал к усилению санкций против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, сообщает Reuters.

"Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал две основные партии усилить санкции против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в понедельник", - говорится в сообщении.

Он также призвал коллег из Республиканской партии пригласить для дачи показаний в Конгрессе членов команды по вопросам национальной безопасности, которые сопровождали Трампа во время саммита.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, Трамп во время пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки заявил о недоверии выводам собственной разведки относительно вмешательства РФ в президентские выборы, а также о том, что он больше верит словам Путина. Это заявление Трампа вызвало резкое возмущение не только в лагере демократов, но и среди республиканцев.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Встреча Трампа и Путина, РФ, Санкции РФ, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп: Россия готова сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР Трамп хочет сотрудничать с Путиным в Сирии Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал

Последние новости

Дженнифер Лопес удивила длинной волос Смех да и только: веселые животные, которые поднимут настроение любому Прогнозы Геращенко о попытке Путина дискредитировать Минский процесс
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
04 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
05 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Новости сегодня
13:13 Милевский обнялся с Марадоной
13:13 В НАТО над Балтией 6 раз засекли самолеты РФ
13:05 Ученые выяснили, может ли человек поседеть за одну ночь от пережитого стресса
13:00 Харви Вайнштейн высказался по поводу секс-скандала
12:57 Родители показали, как изменилась их жизнь после рождения детей (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе
Сегодня годовщина катастрофы МН17
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Добавить комментарий
0