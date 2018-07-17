Демократы США решили усилить санкции против РФ

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал к усилению санкций против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, сообщает Reuters.

"Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал две основные партии усилить санкции против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в понедельник", - говорится в сообщении.

Он также призвал коллег из Республиканской партии пригласить для дачи показаний в Конгрессе членов команды по вопросам национальной безопасности, которые сопровождали Трампа во время саммита.