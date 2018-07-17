Демократы США решили усилить санкции против РФ
Новости мира: В Сенате США инициируют усиление санкций для России после саммита Трампа и Путина в Хельсинки.
Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал к усилению санкций против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
Об этом он заявил на брифинге в понедельник, сообщает Reuters.
"Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал две основные партии усилить санкции против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в понедельник", - говорится в сообщении.
Он также призвал коллег из Республиканской партии пригласить для дачи показаний в Конгрессе членов команды по вопросам национальной безопасности, которые сопровождали Трампа во время саммита.
Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, Трамп во время пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки заявил о недоверии выводам собственной разведки относительно вмешательства РФ в президентские выборы, а также о том, что он больше верит словам Путина. Это заявление Трампа вызвало резкое возмущение не только в лагере демократов, но и среди республиканцев.